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Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны СВО одного из трех братьев

Максим Крюков
12:08 18.06.2023
Президент России рассказал, что предлагал старшему из братьев «перейти в другое место службы», однако тот наставил, что должен отомстить за смерть своего брата.
Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны СВО одного из трех братьев
© Фото: Kremlin Poolvia, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны специальной военной операции одного из трех братьев, выполнявших боевые задачи на Запорожском направлении.

«Я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? - Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все!» - сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства заявил, что ему пришлось связаться со старшим братом и убедить его отправить одного из братьев из зоны боевых действий. В ходе беседы российский лидер рекомендовал военнослужащему «перейти в другое место службы». Однако боец ВС РФ заявил, что «должен за брата отомстить».

«Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: "Это приказ Верховного главнокомандующего". Он говорит: "Есть!". Честное слово!» - поделился Путин.

В зоне спецоперации зачастую боевые задачи бок о бок выполняют близкие люди. Так, наводчик 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» рассказал, как вместе с родными братьями уничтожает националистов в зоне СВО. Он отметил, что каждый из братьев знает свою задачу в рамках работы расчета, каждый боец готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

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