Армия Армия Армия

Наводчик «Гиацинта-Б» рассказал, как вместе с родными братьями уничтожает националистов в зоне СВО

09:40 17.05.2023
Начальник штаба артиллерийской батареи отметил, что в работе братья показали себя как очень слаженный расчет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа (ЗВО), которые выполняют огневые задачи по уничтожению военных объектов, техники и укрепленных позиций вооруженных формирований украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

Боевые задачи в составе одного из расчетов буксируемых артиллерийских установок выполняют четыре родных брата, которые в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям боевиков. На счету артиллеристов ЗВО подбитая тяжелая и легкобронированная вражеская техника.

«Все мы друг друга понимаем. И мы с детства такие. Чуть что, мы уже знаем, что сделать надо, помочь. Так же и здесь все вместе. Не надо нам повторять по тысячу раз. Плюс мы все знаем, что нам надо делать», - поделился наводчик орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Весна».

Каждый из братьев знает свою задачу в рамках работы расчета, каждый боец готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

«Вообще называем их "одинаковые". Каждый может подскочить к радиостанции, каждый знает, что ответить. Парни взаимозаменяемые, каждый может выполнить функцию любого. И в работе себя показали как очень слаженный расчет, потому что родственная связь все равно чувствуется», - сказал начальник штаба артиллерийской батареи с позывным «Амур».

Ранее «Звезда» показала, как работает РСЗО «Ураган» с закрытых позиций на Угледарском направлении. Благодаря артиллеристам группировки «Восток» российским мотострелкам удается крепко держать позиции и наносить постоянное поражение противнику. Боевики, которые еще пытаются наступать, несут серьезные потери.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:41 В стране и мире
Херш: группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призывает Зеленского остановить конфликт
09:28 В стране и мире
Глава МИД Индии посоветовал Боррелю посмотреть регламент ЕС, прежде чем угрожать из-за нефти
07:37 В стране и мире
Видео
В Москве задержаны три женщины, продавшие младенца за 60 тысяч рублей в ТЦ
07:10 Армия
Видео
ВС РФ поразили польскую самоходку Krab высокоточным боеприпасом «Краснополь»
01:00 В стране и мире
Видео
Захарова: своими действиями страны Запада поставили себя на грань самоколлапса
Популярное
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Видео
Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.