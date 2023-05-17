Наводчик «Гиацинта-Б» рассказал, как вместе с родными братьями уничтожает националистов в зоне СВО

Начальник штаба артиллерийской батареи отметил, что в работе братья показали себя как очень слаженный расчет.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа (ЗВО), которые выполняют огневые задачи по уничтожению военных объектов, техники и укрепленных позиций вооруженных формирований украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

Боевые задачи в составе одного из расчетов буксируемых артиллерийских установок выполняют четыре родных брата, которые в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям боевиков. На счету артиллеристов ЗВО подбитая тяжелая и легкобронированная вражеская техника.

«Все мы друг друга понимаем. И мы с детства такие. Чуть что, мы уже знаем, что сделать надо, помочь. Так же и здесь все вместе. Не надо нам повторять по тысячу раз. Плюс мы все знаем, что нам надо делать», - поделился наводчик орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Весна».

Каждый из братьев знает свою задачу в рамках работы расчета, каждый боец готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

«Вообще называем их "одинаковые". Каждый может подскочить к радиостанции, каждый знает, что ответить. Парни взаимозаменяемые, каждый может выполнить функцию любого. И в работе себя показали как очень слаженный расчет, потому что родственная связь все равно чувствуется», - сказал начальник штаба артиллерийской батареи с позывным «Амур».

Ранее «Звезда» показала, как работает РСЗО «Ураган» с закрытых позиций на Угледарском направлении. Благодаря артиллеристам группировки «Восток» российским мотострелкам удается крепко держать позиции и наносить постоянное поражение противнику. Боевики, которые еще пытаются наступать, несут серьезные потери.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.