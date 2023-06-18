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Эксперт Хейфец рассказал, как внук Троцкого застал его живым после удара ледорубом

Анна Назайкина
12:16 18.06.2023
Дом, в котором Троцкий жил и был убит, его внук впоследствии превратил в музей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: РИА Новости
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Внук российского революционера Льва Троцкого Всеволод Волков застал первое покушение на своего деда, а затем видел его после смертельного удара ледорубом. Об этом «Звезде» рассказал профессор СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.

Волков стал свидетелем первого покушения на Троцкого, которое организовал художник Альфаро Сикейрос, мальчик тогда получил царапину от кусочка штукатурки.

«Когда пришел из школы, его дед еще был жив», - добавил Хейфец.

Последние годы жизни Волков занимался только музеем Троцкого. Дом, в котором Троцкий жил и был убит, он превратил в музей, а затем рассказывал посетителям, что помнил о жизни революционера.

Сегодня стало известно, что внук Троцкого Всеволод Троцкий умер на 98-ом году жизни в Мексике.

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