Внук Троцкого умер в Мексике на 98-м году жизни

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Внук российского революционера Льва Троцкого Всеволод Волков ушел из жизни в возрасте 97 лет в Мексике, передает издание La Jornada.

По информации мексиканской газеты, Волков являлся последним живым свидетелем убийства Троцкого в Мексике 1940 году.

Волков родился в СССР в 1926 году, а в 1939 году вместе с дедом прибыл в Мексику.

Как утверждается, его самой большой страстью была забота о сохранении исторической памяти деда. В частности, он основал Дом-музей Льва Троцкого, которым руководил большую часть своей жизни.