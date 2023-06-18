В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Внук Троцкого умер в Мексике на 98-м году жизни

Анна Назайкина
10:05 18.06.2023
Всеволод Волков основал Дом-музей Льва Троцкого, которым руководил большую часть своей жизни.
Внук Троцкого умер в Мексике на 98-м году жизни
© Фото: Wikimedia
Читайте нас на:

Внук российского революционера Льва Троцкого Всеволод Волков ушел из жизни в возрасте 97 лет в Мексике, передает издание La Jornada.

По информации мексиканской газеты, Волков являлся последним живым свидетелем убийства Троцкого в Мексике 1940 году.

Волков родился в СССР в 1926 году, а в 1939 году вместе с дедом прибыл в Мексику.

Как утверждается, его самой большой страстью была забота о сохранении исторической памяти деда. В частности, он основал Дом-музей Льва Троцкого, которым руководил большую часть своей жизни.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:59 В стране и мире
На село под Белгородом с беспилотника сбросили три взрывных устройства
08:29 В стране и мире
Видео
На Филиппинах паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море
07:15 Армия
Шойгу поблагодарил военных медиков за самоотверженный труд и верность долгу
05:58 Армия
Видео
Российская авиация нанесла восемь ударов по боевикам на Купянском направлении
04:06 В стране и мире
Попова заявила, что в России сохраняется риск распространения холеры
Популярное
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.