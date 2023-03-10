В Тюмени неизвестный захватил заложника в магазине

© Видео: Пресс-служба Уральского округа Росгвардии © Фото: Пресс-служба Уральского округа Росгвардии

В Тюмени неизвестный с ножом удерживал мужчину в магазине, на текущий момент заложника удалось освободить. Об этом сообщает пресс-служба Уральского округа Росгвардии.

В ночь на пятницу в полицию поступило сообщение о том, в круглосуточном магазине на улице Александра Протозанова злоумышленник удерживает мужчину и угрожает применить нож.

Сотрудники Росгвардии, включая руководство, прибыли на место и оцепили территорию, после чего заложника удалось оперативно освободить. Подозреваемый задержан на месте, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Нижневартовске мужчина забаррикадировался в квартире со своим ребенком и стрелял из ружья с балкона. По предварительным данным, мужчина смешал алкоголь с антидепрессантами. Через некоторое время он согласился на уговоры правоохранителей и отпустил сына, а затем был задержан бойцами спецназа.