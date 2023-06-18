Forbes: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать энергетическим хабом Европы

Киев представит план на международной конференции в Лондоне, посвященной восстановлению страны.

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К 2050 году Украина планирует стать энергетическим хабом Европе. Амбициозный план 21 июня Киев представит на международной конференции в Лондоне, посвященной восстановлению страны, пишет украинский Forbes.

Согласно документу, производство электричества должно вырасти в 7 раз, добыча газа - в 4 раза, нефти - более чем в 6 раз. В энергетику планируется инвестировать более 400 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что американская компания Holtec International построит на Украине 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Соглашение подписано с «Энергоатомом».

Первый реактор должны подключить к марту 2029 года. В рамках соглашения, на Украине развернут производство необходимых комплектующих.