В стране и мире Путин допустил, что главком ВСУ Залужный может быть за границей Украины Анна Назайкина Об этом глава государства заявил в ходе закрытой части встречи с военными корреспондентами в Кремле. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин допустил, что главком ВСУ Валерий Залужный может быть за границей Украины. Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент закрытой части встречи главы государства с военкорами, который будет показан вечером в программе «Москва.Кремль.Путин». «У него спросите, где, но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей...Я могу ошибаться», - сказал российский лидер. В конце прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Залужного. Как утверждалось, дело завели по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Экспертное мнение и аналитика