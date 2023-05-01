Вернуть домой солдата: в Ленинградской области открыт поисковый сезон «Вахты памяти»

В экспедицию в Ленобласть отправились вологодские специалисты. Эти люди ищут и находят останки погибших в годы Великой Отечественной бойцов и дарят надежду тем, кто спустя десятилетия еще не похоронил своих близких.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Весной без внедорожника в этих глухих местах не обойтись. Когда и он уже не спасает, дальше - исключительно пешком. Десяток людей работают на небольшом клочке земли. Он изрезан водоотводными каналами. Поисковики осушают раскоп, чтобы вручную расчистить место гибели советского солдата.

«Здесь мы зацепились за крышку от котелка. Начали прощупывать все. Когда нашли застегнутый ремень - поняли, что здесь находится боец. Дальше - ботинки обнаружили», - рассказывает Дмитрий, участник вологодского объединения поисковиков.

Здесь нашли останки сразу нескольких красноармейцев, зеркало, карандаш, обмотанный проволокой, противогаз, гранаты.

Лес, где идут поисковые работы, - сплошное болото. Таким же он был 80 с лишним лет назад, когда здесь шли ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда. Если присмотреться, здесь повсюду можно увидеть воронки от попадания снарядов. Или, например, блиндаж: хорошо читается вход. Он заполнен водой, пока еще не исследован.

За три года боев с сентября 1941 по январь 1944-го эти места неоднократно переходили из рук в руки. Болотные топи могут хранить еще множество находок. Обнаружили и армейский котелок с довольно редкой фамилией Рвагов. Найдена художественно оформленная ложка, подписана Миколой Клименко.

«Что означают цифры “10 февраля 1942 года” - пока не понятно. И здесь написано “Тюмень губа”. Что за губа в Тюмени - то ли это гауптвахта, то ли какая-то местность - мы еще не знаем», - говорит руководитель экспедиции «Вороново-2023» Александр Метелкин.

Акция «Вахта памяти» ежегодно объединяет тысячи поисковиков из России и зарубежья. Ежегодно на всероссийскую «Вахту Памяти» только в Ленобласть съезжаются десятки поисковых отрядов со всей страны. Из Вологодской области приезжает много студентов и школьников. Ребята опытные. Несмотря на юный возраст, поисковое дело знают.

«По ощущениям щупа могу уже определить металл, камень. Дерево определить пока еще сложно: в болотинке оно так же звучит, как кость», - говорит Дарья Аникина из поискового отряда «Вспышка».

Редкая для этих мест находка - останки бойца в анатомической последовательности. Аккуратно, сантиметр за сантиметром кисточкой расчищается каждый фрагмент. Поисковики стараются не упустить ни одной детали.

«На каждый удар щупа наклоняемся и смотрим, во что он воткнулся. Конечно, самая большая удача и радость - увидеть останки солдата. Это значит, что еще одного солдата мы вернем с войны», - говорит председатель вологодского объединения поисковиков Ирина Метелкина.

Уже во время экспедиции, если личность бойца установлена, начинается поиск его родственников. Запросы в администрации, работа в социальных сетях.

В этом деле поисковикам помогает сайт движения «Бессмертный полк», куда люди загружают данные о героях Великой Отечественной войны, а также свои контакты.

«Сами они уже изменили фамилии: годы идут. И когда мы пользуемся поисковиком через «Бессмертный полк», открывается, где проходили эти фамилии, и мы можем быстрее связаться с родственниками. Чем больше загружается туда информации от людей о своих родственниках, тем проще им будет найти потерянную связь», - говорит участник объединенного поискового отряда «Святой Георгий» Александр Бирючинский.

Вот и вологодским поисковикам теперь предстоит разыскать родственников очередного найденного красноармейца. В том самом раскопе, в болоте вместе с останками бойца они обнаружили Медаль за отвагу. Сохранились не только колодка с ленточкой, но и хорошо читается номер. А значит - совсем скоро по нему смогут определить имя и фамилию владельца награды.