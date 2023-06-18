Расходы Пентагона на закупку ракет могут сократить более чем на $2,5 млрд

Politico отмечает, что такая позиция членов Палаты представителей может стать препятствием для «амбициозной цели Пентагона по наращиванию производства ракет, чтобы вооружить Украину».

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Расходы Пентагона на закупку ракет в 2024 финансовом году (начинается 1 октября) могут сократить более чем на 2,5 миллиарда долларов. О соответствующей инициативе республиканцев из комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки узнала газета Politico, которая получила доступ к черновому варианту доклада законодателей.

Согласно документу, который конгрессмены планируют опубликовать на следующей неделе, члены комитета намерены перенаправить сэкономленные средства на сферы военной подготовки и технического обслуживания, а также на разработки американского военного ведомства по внедрению новых технологий и вооружений.

В версии доклада говорится, что комитет обеспокоен неспособностью Минобороны США предоставить реалистичную оценку затрат и обращается к многолетним контрактам на закупки без четкого понимания стоимости единицы продукции и мощностей производства каждой из программ.

Американское издание отмечает, что такая позиция членов нижней палаты Конгресса может стать существенным препятствием для «амбициозной цели Пентагона по наращиванию производства ракет, чтобы вооружить Украину, одновременно готовясь к потенциальному конфликту с Китаем».

Ранее стало известно, что американские власти спорят о необходимости продолжения спонсирования киевского режима. Часть политиков выступает за прекращение финансирования Украины, другая предлагает исключить выделение пакета финпомощи из категории «отдельной статьи расходов» и включить его в основной бюджет США.