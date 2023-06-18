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Путин показал африканской делегации Петергоф

00:07 18.06.2023
Неформальному общению предшествовало обсуждение путей решения украинского кризиса.
Путин показал африканской делегации Петергоф
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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В субботу российский президент Владимир Путин вместе с главами африканских делегаций после переговоров  в Константиновском дворце посетили Петергоф. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Неформальному общению предшествовало обсуждение путей решения украинского кризиса. В нем участвовали представители Замбии, Коморских островов, Сенегала, ЮАР, Египта, Конго и Уганды.

Напомним, переговоры длились более 3 часов. С российской стороны на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее африканская делегация встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским.

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