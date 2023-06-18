Путин показал африканской делегации Петергоф

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В субботу российский президент Владимир Путин вместе с главами африканских делегаций после переговоров в Константиновском дворце посетили Петергоф. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Неформальному общению предшествовало обсуждение путей решения украинского кризиса. В нем участвовали представители Замбии, Коморских островов, Сенегала, ЮАР, Египта, Конго и Уганды.

Напомним, переговоры длились более 3 часов. С российской стороны на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее африканская делегация встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским.