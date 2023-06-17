Авиация группировки «Юг» ударила по объектам ВСУ на трех направлениях

Речь идет о Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях.

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Авиация группировки «Юг» ударила по опорным пунктам и скоплениям техники украинских боевиков на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Речь идет о ракетно-бомбовых ударах на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях.

«Подразделения южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка, Ягодное», - добавил офицер.

Астафьев также рассказал, что российские артиллеристы уничтожили самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки. Кроме того, были разгромлены минометы неприятеля рядом с Предтечино и Марьинкой.

По последним данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 5 128 вражеских орудий полевой артиллерии и минометов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.