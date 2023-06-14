«Нормально, прям в кабину»: Ка-52 уничтожили бронемашину боевиков на Запорожском направлении
На кадрах отчетливо видно, как после прямого попадания управляемой ракетой Ка-52 происходит взрыв украинской бронетехники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины вооруженных формирований украинских националистов на Запорожском направлении.
Экипаж вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники боевиков, нанес удар управляемой ракетой. После прямого попадания «Аллигатора» вражеская бронемашина с экипажем была уничтожена.
Ранее Минобороны России показало, как операторы беспилотных летательных аппаратов ВС РФ уничтожили оборудованные позиции украинских националистов на Запорожском направлении. Операторы БПЛА вскрыли расположение опорного пункта боевиков и применили по ним ударные дроны.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.