«Нормально, прям в кабину»: Ка-52 уничтожили бронемашину боевиков на Запорожском направлении

«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко

Десерты с щучьей икрой и обряды от шамана: чем в 2023 году будет удивлять ПМЭФ

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