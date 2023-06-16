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Украинские националисты обстреляли Новую Каховку

Сергей Лебедев
00:26 16.06.2023
Сообщается, что в городе слышали звуки стрельбы и взрывов.
Украинские националисты обстреляли Новую Каховку
© Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress
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Украинские националисты обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя оперштаба местной администрации сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в городе слышали звуки стрельбы и взрывов. Более подробная информация пока не поступала.

Напомним, накануне боевики из реактивных систем залпового огня обстреляли Донецк. Под ударом оказался Петровский район.

Националисты выпустили по городу 20 ракет. Обстрел велся со стороны населенного пункта Кураховка.

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