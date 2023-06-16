В стране и мире Украинские националисты обстреляли Новую Каховку Сергей Лебедев Сообщается, что в городе слышали звуки стрельбы и взрывов. © Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress Читайте нас на: Украинские националисты обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя оперштаба местной администрации сообщает РИА Новости. Отмечается, что в городе слышали звуки стрельбы и взрывов. Более подробная информация пока не поступала. Напомним, накануне боевики из реактивных систем залпового огня обстреляли Донецк. Под ударом оказался Петровский район. Националисты выпустили по городу 20 ракет. Обстрел велся со стороны населенного пункта Кураховка. Экспертное мнение и аналитика