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Кравцов заявил, что серьезные изменения в ЕГЭ в 2024 году не планируются

Максим Крюков
08:30 17.06.2023
Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, если в ЕГЭ будут вноситься изменения, их объявят до 1 сентября.
Кравцов заявил, что серьезные изменения в ЕГЭ в 2024 году не планируются
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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В 2024 году не планируется внесение серьезных изменений в технологию и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом на полях Петербургского международного экономического форума - 2023 заявил глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет», - передает его слова ТАСС.

Министр отметил, что для ведомства важна стабильность, «чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ», подчеркнув, что в случае каких-либо изменений в ЕГЭ их объявят до начала учебного года.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена Единого государственного экзамена требует очень серьезного обсуждения. Председатель российского правительства отметил, что благодаря ЕГЭ выпускники школ из сел и деревень имеют возможность поступать в ведущие высшие учебные заведения стран.

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