Бойцы ВС РФ уничтожили опорный пункт противника дистанционным подрывом трофейного БТР
Российские военные инженеры уничтожили опорный пункт украинских боевиков, дистанционно подорвав трофейный бронетранспортер МТ ЛБ, который предварительно был начинен взрывчаткой, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По словам командира инженерного взвода с позывным «Барнаул» после того, как гусеничный тягач снарядили, он вместе с механиком-водителем отправился на позиции националистов.
«Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать...Подрыв был очень серьезный», - сказал «Барнаул».
БТР на момент взрыва нес на себе приблизительно 3,5 тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100, рассказал командир взвода.
Ранее российское оборонное ведомство показало видео подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе СВО. Опытные инструкторы обучают бойцов зачистке вражеских опорных пунктов.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.