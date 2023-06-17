Бойцы ВС РФ уничтожили опорный пункт противника дистанционным подрывом трофейного БТР

Боевая машина на момент подрыва несла на себе около 3,5 тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100, рассказал командира инженерного взвода.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные инженеры уничтожили опорный пункт украинских боевиков, дистанционно подорвав трофейный бронетранспортер МТ ЛБ, который предварительно был начинен взрывчаткой, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По словам командира инженерного взвода с позывным «Барнаул» после того, как гусеничный тягач снарядили, он вместе с механиком-водителем отправился на позиции националистов.

«Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать...Подрыв был очень серьезный», - сказал «Барнаул».

БТР на момент взрыва нес на себе приблизительно 3,5 тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100, рассказал командир взвода.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе СВО. Опытные инструкторы обучают бойцов зачистке вражеских опорных пунктов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.