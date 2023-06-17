Опытные инструкторы обучили бойцов ВДВ зачистке украинских опорных пунктов

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Министерство обороны России показало кадры подготовки штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск в тыловом районе зоны специальной операции. Опытные инструктора, имеющие боевой опыт, проводят занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения. Личный состав изучает и тренирует действия при перемещении в ходе боя в парах и группах.

Особое внимание уделяют отработке штурма и зачистки опорных пунктов. Десантники двигаются малыми группами под прикрытием огня из крупнокалиберного автоматического оружия. Уничтожать противника учатся с близкого расстояния.

Одним из важнейших элементов подготовки для командиров штурмовых подразделений является управление подразделением в бою. Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

Ранее Минобороны России рассказывало, как бойцы ВДВ разминируют захваченные опорные пункты на Красно-Лиманском направлении. Десантники вручную метр за метром обследуют позиции и извлекают боеприпасы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.