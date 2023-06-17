Ту-142МЗ и Ил-38 разгромили подлодки «врага» и дозаправились в воздухе на учениях ТОФ

Противолодочные самолеты взлетали с аэродрома на Камчатке. Полет продолжался несколько часов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи Ту-142МЗ и Ил-38 морской авиации ТОФ в рамках оперативного учения в дальней морской зоне над акваториями Японского и Охотского морей отработали поиск подводной лодки «врага», слежение за ней и последующее уничтожение.

Противолодочные самолеты взлетали с аэродрома на Камчатке. В ходе тренировки летчики использовали радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения.

Экипажам удалось обнаружить субмарину «противника», затем за ее действиями начали следить. Всю информацию передавали корабельным поисково-ударным группам.

Полет продолжался несколько часов. За это время Ту-142МЗ дозаправились в воздухе от топливозаправщика Ил-78М. В некоторых участках противолодочные самолеты сопровождались истребителями МиГ-31.

Кроме того, самолеты участвовали в тренировке по ПВО, имитируя действия авиации «противника». Корабельные расчеты противоздушной обороны отражали атаки условного неприятеля.

Ранее, 5 июня, свыше 60 кораблей Тихоокеанского флота приступили к учениям в Японском и Охотском морях. Тренировки завершатся 20 июня.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.