Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» уничтожили два опорных пункта ВСУ в районе Степового и Привольного.

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Российские артиллеристы разгромили из РСЗО «Смерч» пункт управления украинских боевиков в поселке Трудовое на Запорожском направлении. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.

Экипажи ТОС-1 «Солнцепек» разгромили два опорных пункта националистов в районе Степового и Привольного. Кроме того, расчеты САУ «Гвоздика» ударили по пунктам временной дислокации боевиков в Полтавке и Малой Токмачке.

Севернее Лобкового российские мотострелки вскрыли и ликвидировали из минометов украинскую разведгруппу.

На Южно-Донецком направлении бойцы группировки «Юг» разбили пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке. Уничтожены расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки и опорный пункт националистов южнее Водяного.

Российские мотострелки поразили расчет противотанкового гранатомета боевиков в районе Новомихайловки. Экипаж ТОС-1 «Солнцепек» ликвидировал опорный пункт националистов в районе Угледара.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как ТОС «Солнцепек» за минуты «расплавил» позиции украинских боевиков на Купянском направлении.

Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.