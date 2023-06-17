Украинские боевики обстреляли село в Запорожской области, есть погибшие

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В субботу вечером украинские националисты обстреляли запорожское село Зеленополь. Погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

Отмечается, что также в результате атаки боевиков был ранен ребенок. Всего зафиксировали три прилета.

Напомним, сегодня боевики обстреляли окраину села Тишанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атаки никто не пострадал. Оказалась повреждена линия электропередачи.