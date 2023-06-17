Число погибших в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС выросло до 29

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Число жертв последствий прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 29. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, в Алешках погибло 12 человек, в Голой Пристани - 13, в Новой Каховке - 4.

Семьям погибших власти окажут помощь и выплатят компенсации в размере 1 млн. рублей. Первоочередные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 1500 пострадавших от стихии.

Глава правительства сообщил, что ликвидация последствий наводнения разворачивается во всех трех пострадавших районах, однако она проходит под циничными прицельными ударами по спасателям и ремонтным бригадам. Восстанавливается подача электричества в Алешках и Голой Пристани.

Ранее было известно о 25 погибших после разрушения Каховской ГЭС. Еще 17 числились пропавшими без вести. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ни экстренные службы, ни военные не могут найти этих людей.