Актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов умер на 51-м году жизни

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Российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51 году жизни, сообщается на его странице в VK. Он ушел из жизни меньше чем за месяц до своего 51-летия.

Официальная причина смерти Сапронова не известна. Актер внезапно скончался 15 июня во сне, пишет РГ со ссылкой на его друзей.

Прощание с Сапроновым намечено на 10:30 18 июня на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны пройдут в тот же день.

Дмитрий Сапронов окончил актерское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. С 2010 года активно снимался в сериалах, в том числе «Кухня», «След», «Карпов», «Истребители», «Адвокат», «Товарищи полицейские» и других.

Ранее стало известно, что ушла из жизни актриса Евгения Шмелева, сыгравшая роль в фильме «Карнавальная ночь». Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.