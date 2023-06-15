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Ушла из жизни сыгравшая в «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева

Анна Назайкина
17:29 15.06.2023
В знаменитой картине она вместе с двумя сестрами в роли официантки исполнила песню «Таня-Танечка».
Ушла из жизни сыгравшая в «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева
© Фото: Marcus Brandt, dpa, GlobalLookPress
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Умерла актриса Евгения Шмелева, сыгравшая роль в фильме «Карнавальная ночь», сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Ей было 90 лет, на данный момент причина смерти артистки неизвестна.

«Не стало Евгении Шмелевой», - приводит выдержку из Telegram-канала Малахова RT.

В легендарной картине режиссера Эльдара Рязанова она вместе с двумя сестрами в роли официантки исполнила песню «Таня-Танечка».

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер Владимир Кузнецов, наиболее известный по роли в фильме-спектакле «"Юнона" и "Авось"».

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