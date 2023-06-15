В стране и мире Ушла из жизни сыгравшая в «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева Анна Назайкина В знаменитой картине она вместе с двумя сестрами в роли официантки исполнила песню «Таня-Танечка». © Фото: Marcus Brandt, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Умерла актриса Евгения Шмелева, сыгравшая роль в фильме «Карнавальная ночь», сообщил телеведущий Андрей Малахов. Ей было 90 лет, на данный момент причина смерти артистки неизвестна. «Не стало Евгении Шмелевой», - приводит выдержку из Telegram-канала Малахова RT. В легендарной картине режиссера Эльдара Рязанова она вместе с двумя сестрами в роли официантки исполнила песню «Таня-Танечка». Ранее стало известно, что ушел из жизни актер Владимир Кузнецов, наиболее известный по роли в фильме-спектакле «"Юнона" и "Авось"». Экспертное мнение и аналитика