Сейм Польши принял резолюцию об ускоренном принятии Украины в НАТО

В мае резолюцию с требованием об ускоренном вступлении Киева в альянс принял также сенат Польши.

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Сейм Польши принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщается в Twitter нижней палаты польского парламента. В мае резолюцию с требованием об ускоренном вступлении Киева в НАТО принял также сенат Польши.

В резолюции сказано, что сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Киева. Войска Украины «становятся все более совместимыми с силами НАТО и приобретают боевой опыт». С военной точки зрения вступление Украины в НАТО также будет выгодно для альянса, говорится в документе.

Накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали состоящие в НАТО европейские государства ускорить приглашение для Украины присоединиться к военному блоку. По мнению евродепутатов, до вступления Киева в альянс для Украины должны быть разработаны временные рамки гарантий безопасности.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны НАТО могут поставить Киеву подержанные F-16. На их содержание Украине потребуются сотни миллионов долларов в год, но истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ход противостояния.