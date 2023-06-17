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Одесситам запретили купаться и есть рыбу из-за обнаруженных инфекций

Ян Брацкий
17:39 17.06.2023
Запрет распространяются на областные водоемы, черноморскую акваторию, Белгород-Днепровский лиман и Дунай.
Одесситам запретили купаться и есть рыбу из-за обнаруженных инфекций
© Фото: Torsten Krüger, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Одесситам запретили купаться и ловить рыбу после обнаружения в воде возбудителей множества инфекционных заболеваний. Сообщение об этом опубликовано на сайте горсовета

«...за последнюю неделю в воде обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы», - говорится в сообщении.

В частности, запрещен вылов рыбы и других морепродуктов. Запрет распространяется на областные водоемы, черноморскую акваторию, Белгород-Днепровский лиман и Дунай.

Накануне сообщалось, что количество погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 25 человек, 17 числятся пропавшими без вести. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,5 тысячи человек. На территории Херсонской области введен режим ЧС федерального уровня. Напомним, плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена в результате преступных действий украинских националистов шестого июня этого года. В зоне затопления оказались населенные пункты и прибрежная инфраструктура.

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