Без миноискателей: как бойцы ВДВ разминируют захваченные опорные пункты на Красно-Лиманском направлении

Десантники вручную метр за метром с помощью щупов обследуют позиции и извлекают неразорвавшиеся боеприпасы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры работы инженерно-саперных подразделений ивановских десантников по разминированию взятых опорных пунктов боевиков на Красно-Лиманском направлении. Бойцы ВДВ вручную метр за метром с помощью щупов обследуют позиции и извлекают неразорвавшиеся боеприпасы.

Миноискателем пользоваться бесполезно, так как земля вся нашпигована металлом. Прибор реагирует на все металлические осколки, снаряды, гильзы или патроны. Все найденные боеприпасы уничтожают в безопасно месте.

После «зачистки» на позиции заводятся подразделения закрепления, которые приступают к их удержанию.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские саперы разминируют освобожденные территории, приближая мирную жизнь. Оставляя позиции, украинские националисты нашпиговали землю взрывчаткой.

Смертельная опасность подстерегает людей на каждом шагу. Военные, расчищая сады и придомовые территории, дают советы местным жителям, что делать при обнаружении подозрительного предмета.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.