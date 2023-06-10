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Песков заявил, что у Путина нет в планах телефонного разговора с Шольцем

Игнат Далакян
14:41 10.06.2023
Песков заявил, что запроса от немецкой стороны на телефонный разговор не поступало.
Песков заявил, что у Путина нет в планах телефонного разговора с Шольцем
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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У президента Российской Федерации Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Нет. Пока нет», - ответил Песков на вопрос, был ли запрос от немецкой стороны на телефонный разговор, и планируется ли контакт с Шольцем.

Ранее немецкий канцлер во время визита в Таллин заявил, что Германия продолжит поддержку Украины. По словам Шольца, «это решение непоколебимо».

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