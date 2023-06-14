Село Соболевка в Белгородской области обстреляли из «Градов»

© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел украинских боевиков 14 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Огонь велся из установок РСЗО «Град» по частному сектору.

При обстреле никто не пострадали и не погиб. Повреждены пять частных домов. В них выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка, сообщил глава региона.

Удар затронул местное сельхозпредприятие. На его территории повреждено административное здание и четыре единицы техники. На месте работают оперативные службы, специалисты проводят подомовой обход, добавил Гладков.

Ранее при обстреле Соболевки в Белгородской области погибли три человека. Из РСЗО «Град» 2 июня также был обстрелян частный сектор.