ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ в районе Новоселовского ЛНР

Деятельность еще одной группы диверсантов была пресечена в районе населенного пункта Кузьмино.

© Видео: Минобороны России © Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ в районе Новоселовского Луганской Народной Республики. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа», - сказал он.

Кроме того, российские войска пресекли деятельность еще одной группы диверсантов в районе поселка Кузьмино ЛНР, добавил официальный представитель российского оборонного ведомства.

Россия начала проведение специальной военной операции по защите народных республик Донбасса утром 24 февраля 2022 года. Ее цели - освобождение ЛНР и ДНР, население которых в течение долгого времени подвергались геноциду со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее МО России показало видео, на котором российские десантники огнем из Д-30 уничтожили два автомобиля врага и более 30 боевиков в зоне СВО.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.