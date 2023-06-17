Армия спецоперация Российская авиация сбила украинский Ми-24 в районе Краматорска ДНР По последним данным, всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 239 вражеских вертолетов. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российская авиация в районе Краматорска ДНР сбила вертолет Ми-24 украинских боевиков. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», - сказал он. По последним данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции по защите народных республик Донбасса ВС РФ уничтожили 239 вражеских вертолетов. Ранее Минобороны России показало видео, на котором экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» прямым попаданием уничтожил бронемашину боевиков на Запорожском направлении. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика