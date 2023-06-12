Экипаж Ка-52 прямым попаданием уничтожил бронемашину боевиков на Запорожском направлении
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения бронированной машины вооруженных формирований украинских националистов на Запорожском направлении.
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» обнаружил движущийся бронетранспортер боевиков и нанес удар управляемой ракетой. В результате удара вражеская бронетехника была уничтожена вместе с экипажем.
Ранее в Минобороны России показали, как российские военнослужащие при помощи ударных дронов ликвидировали опорный пункт украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Операторы БПЛА вскрыли позиции боевиков с оборудованными долговременными укреплениями. Точным ударом дронов опорный пункт с живой силой был уничтожен.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.