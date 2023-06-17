В РФ могут прекратить параллельный импорт мобильной техники Samsung и LG

Запрет на параллельный импорт также может коснуться тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, по которым есть эффективные конкурентные аналоги российского производства.

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В России могут ввести запрет на параллельный импорт смартфонов и мобильных устройств от компаний Samsung и LG, так как на рынке есть китайские аналоги, которые им никак не уступают. О соответствующей инициативе, которую обсуждают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также Министерство промышленности и торговли РФ, в кулуарах ПМЭФ-2023 рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.



Министр заявил, что возможное ограничение касается также тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, у которых есть конкурентные аналоги российского производства. По его словам, речь идет о серверах и системах хранения данных. Шадаев добавил, что запрет на смартфоны iPhone не обсуждается.

«То есть мы обсуждаем запрет тех позиций, по которым есть эффективные конкурентные аналоги - либо российские, либо из дружественных стран», - передает его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ рассматривает поступившее от отрасли предложение об ограничении перечня электроники, которую можно ввозить по параллельному импорту. В ведомстве заявили, что собирают обоснованные предложения по конкретным брендам, отметив, что они должны быть подтверждены цифрами производства аналогичных отечественных товаров.