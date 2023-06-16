В подмосковном Дзержинском горят гаражные боксы рядом с ТЭЦ-22

На данный момент информация о пострадавших не поступила.

© Видео: dzr_mem, VK, dzerzhinskiy_mos, Telegram © Фото: dzr_mem, VK

Пожар произошел в автосервисе рядом с ТЭЦ-22 в подмосковном Дзержинском. Очевидцы публикуют кадры черного дыма в социальных сетях.

Как сообщили «Звезде» в экстренных службах, возгорание произошло на Алексеевской улице на территории автосервиса.

Там воспламенились гаражные боксы, площадь пожара, по предварительным данным, составляет 500 «квадратов».

На данный момент информация о пострадавших не поступила. Сейчас пожарные наращивают силы, чтобы не дать огню распространиться.

Накануне, 15 июня, на востоке Москвы произошел пожар рядом со строящимся жилым комплексом на Амурской улице. Строитель, эмоционально комментируя происходящее, снял горящие стройматериалы на видео.