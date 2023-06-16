В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В подмосковном Дзержинском горят гаражные боксы рядом с ТЭЦ-22

Анна Назайкина
17:26 16.06.2023
На данный момент информация о пострадавших не поступила.
© Видео: dzr_mem, VK, dzerzhinskiy_mos, Telegram © Фото: dzr_mem, VK
Читайте нас на:

Пожар произошел в автосервисе рядом с ТЭЦ-22 в подмосковном Дзержинском. Очевидцы публикуют кадры черного дыма в социальных сетях.

Как сообщили «Звезде» в экстренных службах, возгорание произошло на Алексеевской улице на территории автосервиса.

Там воспламенились гаражные боксы, площадь пожара, по предварительным данным, составляет 500 «квадратов».

На данный момент информация о пострадавших не поступила. Сейчас пожарные наращивают силы, чтобы не дать огню распространиться.

Накануне, 15 июня, на востоке Москвы произошел пожар рядом со строящимся жилым комплексом на Амурской улице. Строитель, эмоционально комментируя происходящее, снял горящие стройматериалы на видео.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:39 В стране и мире
Видео
Путин заявил об уничтожении пяти «Пэтриотов» под Киевом
17:15 В стране и мире
Путин: Запад ненавидел «Аль-Каиду»*, но когда она начала воевать с РФ на Кавказе, это было забыто
16:34 Армия
Видео
Путин: прямо сейчас противник пытается атаковать на Запорожском направлении
16:31 В стране и мире
Видео
Путин: экономика России должна стать экономикой высоких зарплат
16:04 В стране и мире
Видео
Путин: если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его вообще не должны проверять
Популярное
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
Путин сравнил заморозку счетов за рубежом на Западе с разбоем и Средневековьем
Видео
Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.