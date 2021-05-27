В Роскомнадзоре предложили разработать наказание за незаконное использование персональных данных
Глава Роскомнадзора рассказал о предложении ввести штрафы за использование утекших в Сеть персональных данных.
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Роскомнадзор предложил разработать законодательство, регулирующее наказание за незаконное использование полученных персональных данных. Глава ведомства отметил, что следует работать со спросом на слитые данные.
«Сейчас, на наш взгляд, недостаточно развито законодательство за использование персональных данных, которые уже когда-то утекли», - заявил Андрей Липов журналистам.
Ранее Липов рассказал о мерах, которые будут применяться к нарушающим законы РФ компаниям. Ведомство планирует расширить спектр мер воздействия на нарушающие законы России сайты.