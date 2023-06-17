Сальдо заявил, что Каховское водохранилище вернется на русловые отметки к 19 июня

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки спасатели эвакуировали из зоны подтопления 17 человек.

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Каховское водохранилище после ЧП на ГЭС вернется на русловые отметки, по предварительным оценкам, через два дня. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«По предварительным расчетам гидрологов, сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам врио главы региона, за минувшие сутки спасатели эвакуировали 17 человек, за все время - более 7,8 тысячи местных жителей. Он сообщил, что в настоящее время две тысячи человек находятся в пунктах временного размещения. С начала введения режима ЧС в медучреждения госпитализировали 103 человека, добавил Сальдо.

Накануне врио губернатора заявил, количество погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 25 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. С его слов, ни экстренные службы, ни военные, которые активно участвуют в поисках, не могут найти пропавших без вести людей.