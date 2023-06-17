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В Кремле заявили, что ФРГ «стреляет себе в ногу», объявляя Россию «главной угрозой»

Максим Крюков
11:46 17.06.2023
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия продолжает даже в ущерб интересам своих граждан следовать в фарватере США.
В Кремле заявили, что ФРГ «стреляет себе в ногу», объявляя Россию «главной угрозой»
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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ФРГ фактически «стреляет себе в ногу» и продолжает даже в ущерб интересам своих граждан следовать в фарватере Соединенных Штатов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как Берлин объявил Россию «главной угрозой».

«Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, который, естественно, выполняет все установки из Вашингтона», - сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля отметил, что руководящую позицию в Североатлантическом блоке занимает Вашингтон, подчеркнув, что в Альянсе «никакого коллективного руководства нет».

Песков также обратил внимание на то, что «волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность» промышленности Германии держалась именно на поставках газа из России «с его постоянством, с его ценами». По словам пресс-секретаря российского президента, немецкие власти сами лишили себя конкурентных преимуществ, что, по мнению Пескова, негативно отразится на экономике.

Ранее глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что у страны больше нет возможности для дополнительных выплат в бюджет ЕС из-за оказания помощи киевскому режиму. По словам министра, долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы «доведен до максимума».

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