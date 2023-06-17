Еще пять человек пострадали, в том числе мальчик 2008 года рождения.

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В Омске маршрутка влетела в столб, водитель погиб на месте. Кадры с места

опубликовало Управление МВД России по Омской области.

Как утверждается, авария произошла после того, как мужчина за рулем микроавтобуса не справился с управлением, а затем наехал на световую опору и дорожное ограждение.

«В результате ДТП водитель, скончался на месте происшествия», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, пострадали четыре человека, которые в этот момент находились в маршрутке, а также мальчик 2008 года рождения.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Москве «Газель» врезалась в ограждение и загорелась на 85-м километре МКАД.