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Расчет РСЗО «Торнадо-Г» нанес удар по командным пунктам и складам украинских боевиков

03:00 15.06.2023
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Западного военного округа в зоне спецоперации.​
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллеристы Западного военного округа нанесли ракетный удар из РСЗО «Торнадо-Г» по командным пунктам, узлам связи и складам украинских националистов. Объекты противника на одном из направлений обнаружили разведка и расчеты БПЛА.

Залпы фугасных снарядов реактивных систем оснащают особым взрывателем, поэтому они точно бьют по позициям противника. Ударная волна и осколки разлетаются на сотни метров. Они уничтожают укрепления, командные пункты, узлы связи и склады.

«Торнадо-Г» оснащены автоматизированной системой наведения и прицеливания, топопривязкой и навигацией. Это позволяет наносить удары в автоматическом режиме. После пусков установка сворачиваются в походное положение меньше, чем за минуту.

«Машина в бою ни разу не подводила, машина отличная. Очень даже прекрасно работает. Работали по живой силе и по бронетехнике. Выезжали на дежурство - не имеет значения, день, ночь, время. Как пришла цель - мы приехали и отработали. Сегодня поразили живую силу, отработали по опорному пункту. Беспилотники подтвердили: цель поражена», - рассказал водитель - заряжающий боевой машины РСЗО «Торнадо-Г» с позывным «МАЗ.

По его словам, экипаж называет боевую машину «Призрак» за возможность быстро нанести удар и скрыться с огневой позиции.

Артиллеристы ЗВО продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Они поддерживают наступательные действия российских мотострелковых и танковых подразделений, наносят массированные ракетные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских боевиков.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как российские артиллеристы сорвали попытку противника провести ротацию под Кременной.

Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.

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