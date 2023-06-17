Армия Армия Армия

ВС РФ уничтожили дроном опорный пункт боевиков на Южно-Донецком направлении

10:36 17.06.2023
В результате удара беспилотником квадрокоптерного типа украинские националисты и их вооружение были уничтожены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения опорного пункта вооруженных формирований украинских националистов на Южно-Донецком направлении.

Операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили опорный пункт с украинскими боевиками со стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По позициям противника был применен беспилотник квадрокоптерного типа. В результате удара украинские националисты и их вооружение были уничтожены.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные инженеры уничтожили опорный пункт украинских боевиков, дистанционно подорвав трофейный бронетранспортер МТ-ЛБ, который предварительно был начинен взрывчаткой. По словам командира инженерного взвода с позывным «Барнаул», БТР на момент взрыва нес на себе приблизительно 3,5 тонны тротила и пять авиабомб ФАБ-100.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:15 В стране и мире
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска
09:18 В стране и мире
Старовойт сообщил о пяти прилетах в селе Сальное Курской области
09:03 В стране и мире
Видео
Гладков заявил, что внешнее воздействие не было причиной пожара в доме в центре Белгорода
07:40 Армия
Видео
Шойгу осмотрел арсеналы ракетного и артиллерийского вооружения на базах резерва в Омской области
04:16 В стране и мире
Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $32 триллиона
Популярное
Видео
«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.