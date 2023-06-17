ВС РФ уничтожили дроном опорный пункт боевиков на Южно-Донецком направлении

В результате удара беспилотником квадрокоптерного типа украинские националисты и их вооружение были уничтожены.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения опорного пункта вооруженных формирований украинских националистов на Южно-Донецком направлении.

Операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили опорный пункт с украинскими боевиками со стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По позициям противника был применен беспилотник квадрокоптерного типа. В результате удара украинские националисты и их вооружение были уничтожены.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные инженеры уничтожили опорный пункт украинских боевиков, дистанционно подорвав трофейный бронетранспортер МТ-ЛБ, который предварительно был начинен взрывчаткой. По словам командира инженерного взвода с позывным «Барнаул», БТР на момент взрыва нес на себе приблизительно 3,5 тонны тротила и пять авиабомб ФАБ-100.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.