Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска

Как утверждается, в результате произошедшего никто не пострадал.

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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Якутском, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Саха.

На борту воздушного судна в этот момент находились 21 пассажир, а также четыре члена экипажа. Как утверждается, в результате авиационного происшествия никто не пострадал.

В экстренных службах уточнили, что вертолет совершил посадку в 90 километрах от Якутска.

В настоящий момент к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС России с десятью спасателями.

Несколькими днями ранее стало известно, что крушение мотодельтаплана произошло в Челябинской области, тогда погибли два человека.