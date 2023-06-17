Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска
Как утверждается, в результате произошедшего никто не пострадал.
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Якутском, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Саха.
На борту воздушного судна в этот момент находились 21 пассажир, а также четыре члена экипажа. Как утверждается, в результате авиационного происшествия никто не пострадал.
В экстренных службах уточнили, что вертолет совершил посадку в 90 километрах от Якутска.
В настоящий момент к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС России с десятью спасателями.
Несколькими днями ранее стало известно, что крушение мотодельтаплана произошло в Челябинской области, тогда погибли два человека.