Два человека погибли при крушении мотодельтаплана в Челябинской области
Летательный аппарат упал накануне вечером рядом с поселком Совхозный.
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Мотодельтаплан рухнул в поселке в Челябинской области, жертвами происшествия стали два человека, говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.
Как уточняется, накануне вечером летательный аппарат упал рядом с поселком Совхозный Катав-Ивановского района.
«Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
На месте трагедии работал ответственный дежурный транспортный прокурор. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.
Ранее в Майкопском районе Адыгеи погибли два человека после падения мотодельтаплана, аппарат после крушения загорелся.