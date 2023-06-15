В стране и мире Два человека погибли при крушении мотодельтаплана в Челябинской области Анна Назайкина Летательный аппарат упал накануне вечером рядом с поселком Совхозный. © Фото: uraltransprok, Telegram Читайте нас на: Мотодельтаплан рухнул в поселке в Челябинской области, жертвами происшествия стали два человека, говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры. Как уточняется, накануне вечером летательный аппарат упал рядом с поселком Совхозный Катав-Ивановского района. «Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. На месте трагедии работал ответственный дежурный транспортный прокурор. В настоящий момент выясняются причины произошедшего. Ранее в Майкопском районе Адыгеи погибли два человека после падения мотодельтаплана, аппарат после крушения загорелся. Экспертное мнение и аналитика