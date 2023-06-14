В Сочи затопило автомобили и придомовые территории из-за сильных дождей

В администрации Сочи заявили, что до конца дня 14 июня в городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом.

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Река Мацеста вышла из берегов вследствие обильных осадков, в результате чего в Хостинском районе Сочи произошло подтопление объектов дорожной инфраструктуры и придомовых территорий. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

В настоящее время специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий, расчищая автомобильные дороги и пешеходные маршруты.

«Штормовое предупреждение продолжает действовать. До конца дня 14 июня в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом», - говорится в сообщении пресс-службы городских властей.

Кроме того, в администрации Сочи заявили, что возрастает риск схода селевых потоков.

На прошлой неделе стало известно, что ливни затопили центр Владивостока, принеся в город месячную норму осадков. По данным местных СМИ, упал фонарный столб и сорван искусственный фасад со здания в центре города из-за порывов ветра. Также небольшой склон превратился в бурный поток после схода грунта и обильных дождей.