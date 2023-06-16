Морпехи ТОФ выбили боевиков и держат оборону в районе Времевского выступа

В Минобороны России сообщили, что в ходе атаки украинские националисты потеряли большое количество живой силы и боевой техники производства стран НАТО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Вооруженные формирования украинских националистов несколько раз атаковали Новодонецкое в районе Времевского выступа на стыке Южно-Донецкого и Запорожского направлений с захватом части населенного пункта, однако морские пехотинцы Тихоокеанского флота выбили боевиков и сейчас плотно держат оборону. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в ходе атаки противник потерял большое количество живой силы и боевой техники производства стран НАТО, поставленной киевскому режиму.

Ранее Герой России Руслан Курбанов, который является командиром танковой роты соединения морской пехоты ТОФ, рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника. По словам офицера, деньги за уничтоженную в зоне спецоперации технику националистов, в числе которой множество западных образцов, приходят в течение 10 дней.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.