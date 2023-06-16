Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника

По словам командира танковой роты соединения морской пехоты ТОФ Руслана Курбанова, деньги за уничтоженную в зоне СВО технику противника приходят в течение 10 дней.

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Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан Руслан Курбанов рассказал, как осуществляются выплаты военнослужащим его подразделения за уничтоженную боевую технику вооруженных формирований украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции. Интервью с военнослужащим ВС РФ опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Попытка контрнаступления украинских боевиков многократно увеличила количество денежных поощрений российских военных за уничтоженную и захваченную вражескую технику. Ежедневно, в том числе на Южно-Донецком направлении, противник теряет десятки единиц бронетехники, преимущественно западного производства.

«Все подтверждения, все выплаты происходят практически в режиме реального времени - после того, как один из экипажей подбивает ту или иную единицу техники. За легкобронированную технику у нас идет одна надбавка, за танки и авиацию идет другая надбавка. То есть у нас все время разведчики через квадрокоптеры снимают все это на видео, отдают сразу видео командиру батальона. Тот, соответственно, делает доклад оперативному о том, что уничтожена та или иная единица техники, расход боеприпасов такой-то. После этого отделение кадров начинает оформлять различные выплаты, которые положены за подбитую технику», - рассказал офицер.

Командир танковой роты также заявил, что деньги за уничтоженную технику противника приходят в течение 10 дней.

«У меня оценивается вся работа экипажа. В каждом танковом экипаже - три человека. Соответственно, вся сумма за подбитую технику делится на троих военнослужащих. По крайним контрнаступательным действиям противника один из экипажей уничтожил за одни только сутки три танка противника, то есть на экипаж уже рассчитана сумма 300 тысяч рублей. За каждый танк - 100 тысяч рублей. Соответственно, мы 300 делим на троих, каждому военнослужащему - 100 тысяч», - сказал Курбанов.

Морские пехотинцы ТОФ надежно держат правый фланг Времевского выступа на стыке Южно-Донецкого и Запорожского направлений. Украинские националисты несколько раз предпринимали попытку атаки на населенный пункт Новодонецкое, однако российские морпехи выбили противника и в настоящий момент плотно держат оборону.

В 2022 году за героизм, мужество и отвагу, проявленные в зоне спецоперации, Руслан Курбанов был удостоен медали «Золотая Звезда».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.