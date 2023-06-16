Армия Армия Армия

Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника

09:00 16.06.2023
По словам командира танковой роты соединения морской пехоты ТОФ Руслана Курбанова, деньги за уничтоженную в зоне СВО технику противника приходят в течение 10 дней.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан Руслан Курбанов рассказал, как осуществляются выплаты военнослужащим его подразделения за уничтоженную боевую технику вооруженных формирований украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции. Интервью с военнослужащим ВС РФ опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Попытка контрнаступления украинских боевиков многократно увеличила количество денежных поощрений российских военных за уничтоженную и захваченную вражескую технику. Ежедневно, в том числе на Южно-Донецком направлении, противник теряет десятки единиц бронетехники, преимущественно западного производства.

«Все подтверждения, все выплаты происходят практически в режиме реального времени - после того, как один из экипажей подбивает ту или иную единицу техники. За легкобронированную технику у нас идет одна надбавка, за танки и авиацию идет другая надбавка. То есть у нас все время разведчики через квадрокоптеры снимают все это на видео, отдают сразу видео командиру батальона. Тот, соответственно, делает доклад оперативному о том, что уничтожена та или иная единица техники, расход боеприпасов такой-то. После этого отделение кадров начинает оформлять различные выплаты, которые положены за подбитую технику», - рассказал офицер.

Командир танковой роты также заявил, что деньги за уничтоженную технику противника приходят в течение 10 дней.

«У меня оценивается вся работа экипажа. В каждом танковом экипаже - три человека. Соответственно, вся сумма за подбитую технику делится на троих военнослужащих. По крайним контрнаступательным действиям противника один из экипажей уничтожил за одни только сутки три танка противника, то есть на экипаж уже рассчитана сумма 300 тысяч рублей. За каждый танк - 100 тысяч рублей. Соответственно, мы 300 делим на троих, каждому военнослужащему - 100 тысяч», - сказал Курбанов.

Морские пехотинцы ТОФ надежно держат правый фланг Времевского выступа на стыке Южно-Донецкого и Запорожского направлений. Украинские националисты несколько раз предпринимали попытку атаки на населенный пункт Новодонецкое, однако российские морпехи выбили противника и в настоящий момент плотно держат оборону.

В 2022 году за героизм, мужество и отвагу, проявленные в зоне спецоперации, Руслан Курбанов был удостоен медали «Золотая Звезда».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:55 В стране и мире
Видео
Российские военные стали получать больше выплат за уничтожение техники после начала контрнаступления
09:00 Армия
Видео
Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника
07:22 В стране и мире
Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ
05:01 В стране и мире
Politico: обучавшийся в США украинский пилот погиб в одном из первых вылетов
03:19 В стране и мире
Видео
Карчаа рассказал подробности боя при возвращении миссии МАГАТЭ с ЗАЭС
Популярное
Видео
Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.