В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прием заявлений на загранпаспорт нового образца возобновлен с 1 июня

Дмитрий Трунов
06:09 01.06.2023
Эту услугу временно заморозили в феврале из-за высокого спроса на микросхемы.
Прием заявлений на загранпаспорт нового образца возобновлен с 1 июня
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Прием заявлений на выдачу биометрических паспортов возобновляется в России с 1 июня. На портале госуслуг процесс подачи заявления снова доступен, сообщает ТАСС. Ранее при попытке оформить заявление на новый образец заграничного паспорта пользователь получал сообщение о временной недоступности этой услуги.

Заявления на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации и сроком действия 10 лет временно перестали принимать в феврале из-за высокого спроса на микросхемы. Документы с пятилетним сроком действия продолжали изготавливать.

Заявление на выдачу загранпаспорта можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:36 Армия
Видео
Века на страже арктических рубежей: Северный флот отмечает 290 лет со дня образования
04:42 В стране и мире
Палата представителей США одобрила законопроект о повышении госдолга
04:23 В стране и мире
В Киеве и области прогремели взрывы
03:18 В стране и мире
Памфилова заявила, что нет смысла соблюдать «лукавый ритуал» приглашения на выборы наблюдателей ОБСЕ
02:31 В стране и мире
Глава Белгородской области Гладков сообщил о двух пострадавших после обстрела Шебекино
Популярное
Песков заявил, что не видел играющего в компьютерные игры Путина
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
В Латвии выбрали гомосексуалиста президентом страны
Видео
В Омске автобус снес инспектора ГИБДД и остановленного им водителя
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.