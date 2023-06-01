Прием заявлений на загранпаспорт нового образца возобновлен с 1 июня

Эту услугу временно заморозили в феврале из-за высокого спроса на микросхемы.

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Прием заявлений на выдачу биометрических паспортов возобновляется в России с 1 июня. На портале госуслуг процесс подачи заявления снова доступен, сообщает ТАСС. Ранее при попытке оформить заявление на новый образец заграничного паспорта пользователь получал сообщение о временной недоступности этой услуги.

Заявления на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации и сроком действия 10 лет временно перестали принимать в феврале из-за высокого спроса на микросхемы. Документы с пятилетним сроком действия продолжали изготавливать.

Заявление на выдачу загранпаспорта можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг.