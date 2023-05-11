ФСБ пресекла попытку ввоза в РФ 492 кг кокаина из Латинской Америки

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку ввоза в Россию 492 килограммов кокаина из Латинской Америки. Партия наркотика была изъята на границе с Белоруссией в Смоленской области.

Крупная партия наркотика перевозилась в двух фурах - у одной из них были госномера Турции. Силовики добавили, что вещество планировалось поставить в Польшу. На месте с поличным был задержан иностранец - в его отношении возбуждено уголовное дело.

«ФСБ России отмечает активизацию европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, направленную как на освоение российского черного рынка наркотиков, так и на использование нашей территории для транзитного перемещения кокаина в государства Европейского союза», - отметили в ведомстве.

Ранее сотрудники таможни совместно с оперативниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти изъяли у преступной группировки 773 килограмма гашиша, который ввозился из Евросоюза. Были задержаны двое граждан РФ - у одного из них имелся вид на жительство в ЕС.