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Спасти экипаж танка под огнем врага: за что получил «Золотую Звезду» Руслан Курбанов

Алиса Краузе
05:05 25.10.2022
Командир танкового взвода, старший лейтенант Руслан Курбанов был удостоен медали «Золотая Звезда» за героизм, проявленный в ходе СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Руслана Курбанова, действуя в составе бригады морской пехоты, выполнял боевую задачу по взятию стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов. В связи с применением противником большого количества дистанционно устанавливаемых противопехотных мин танковый взвод участвовал в доставке разведывательных и штурмовых групп наших войск в глубину обороны противника.

При очередном возвращении в район, подконтрольный националистическим формированиям, танк старшего лейтенанта Курбанова вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Несмотря на попадание в танк противотанковой ракеты «Джавелин», благодаря грамотным действиям Руслана и слаженности экипажа группа из семи националистов была уничтожена ответным огнем.

Выстроившись в боевые порядки, штурмовые группы бригады приступили к взятию высоты. Взводу старшего лейтенанта Руслана Курбанова была поставлена боевая задача по огневому поражению обороны противника на фланге с целью отвлечения основных сил неприятеля от направления главного удара.

В результате смелых и решительных действий офицера под прямым вражеским артиллерийским огнем военнослужащие прорвали оборону опорного пункта, уничтожив три БТР, четыре минометных расчета, два расчета ПТУР и более 40 националистов.

Один из танков взвода, участвовавших в наступательных действиях, был атакован замаскированным расчетом ПТУР. В результате нападения экипаж получил тяжелую контузию и не мог управлять машиной. Увидев, что противник планирует захватить танкистов в плен, старший лейтенант Курбанов незамедлительно выдвинулся на помощь раненым товарищам на своей боевой машине.

Подобравшись под огнем врага к поврежденному танку, Руслан переместил раненых членов экипажа к себе. Бегло осмотрев машину, старший лейтенант определил, что ее можно спасти. Военнослужащий направил свой танк с ранеными бойцами в безопасное место, а сам приступил к эвакуации подбитого танка. Умело маневрируя под огнем врага, офицер вывел его в район сосредоточения наших войск.

При ведении боевых действий танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Руслана Курбанова уничтожил 38 единиц техники врага, включая 15 танков, две минометные батареи и около 250 националистов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды страны, медали «Золотая Звезда», российским офицерам, которые проявили героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.

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