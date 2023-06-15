Армия МО РФ показало, как Ка-52 уничтожил сразу два танка врага на Южно-Донецком направлении Вместе с боевыми машинами были уничтожены и экипажи, заявили в российском оборонном ведомстве. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 уничтожил управляемыми ракетами два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео распространило Минобороны России. Вместе с боевыми машинами были уничтожены экипажи, которые вели огонь по позициям Вооруженных сил РФ, уточнили в российском оборонном ведомстве. Сегодня Минобороны уже показывало кадры, на которых Ка-52 «Аллигатор» пускает ракету и уничтожает украинскую бронированную машину на Запорожском направлении. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика