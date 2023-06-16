В Курской области ликвидировали открытое горение на складе с пухом
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
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В Курской области локализовали пожар на складе для хранения пуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Отмечается, что огонь распространился на две тысячи квадратных метров. На данный момент ликвидировано открытое горение.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания не сообщается.
Напомним, о происшествии стало известно около половины третьего ночи. Подразделения пожарной охраны были направлены по повышенном рангу.