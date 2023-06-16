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В Курской области загорелся склад пуха

Сергей Лебедев
03:42 16.06.2023
В данный момент пожарные пытаются ликвидировать огонь.
© Видео: mchs_46, Telegram © Фото: mchs_46, Telegram
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В пятницу около половины третьего ночи загорелся склад в Курской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сейчас пожарные пытаются ликвидировать огонь. Информация о пострадавших и причине возгорания не поступала.

«Подразделения пожарной охраны были направлены по повышенном рангу», - отметили в МЧС.

Напомним, в минувшую среду произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной информации, причиной его возникновения стало нарушение технологического процесса. 

В результате возгорания на станции пострадали три сотрудника. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

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