Корабли Балтийского флота разыграли артиллерийский бой с условным противником

Экипажи выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим надводные цели и средства воздушного нападения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Корабли Балтийского флота в ходе учения разыграли артиллерийский бой. Их экипажи выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим надводные цели и средства воздушного нападения условного противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Помимо артиллерийских стрельб, отработали электронные ракетные пуски по воздушным целям. Попутно были выполнены задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника.

В эпизоде учения приняли участие более 15 кораблей. Среди них были корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в ходе учений боевые корабли Тихоокеанского флота уничтожили подлодку условного противника в Японском и Охотском морях. Также отработали практические навыки по форсированию района с минной опасностью.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.